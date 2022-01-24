"Нафтогаз" намерен возобновить импорт газа: сколько купит до конца отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа. По информации РБК-Украина, НАК планирует в феврале закупить около 300 млн кубометров и приблизительно столько же в марте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон ".

Планы НАК начать импорт подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. "Нафтогаз" уже законтрактовал соответствующие объемы на февраль. Будет март… На самом деле все будет нормально", - заявил Галущенко во время визита в Брюссель в конце прошлой недели. Но об объемах импорта ничего не сказал.

Однако 300 млн кубометров в месяц - довольно мало. В пиковые периоды таким объемом можно покрыть лишь полтора дня потребления.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что всего нужно закупить 2 млрд кубометров. И это при том, что возможность суточного отбора газа из хранилищ сокращается по мере снижения уровня их заполнения.

Подобного же мнения придерживается и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Такого объема не хватит. Надо минимум в два раза больше. И то без "недотопов" не обойтись. Это когда подача теплоносителя для системы отопления значительно ниже нормативного (уровня, - ред.). По-хорошему следует докупить 1,5-2 млрд кубометров", - заявил он в комментарии изданию.

В "Нафтогазе" отказались от комментариев по поводу начала закупки газа.