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"Нафтогаз" намерен возобновить импорт газа: сколько купит до конца отопительного сезона

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 января 2022 14:12
"Нафтогаз" намерен возобновить импорт газа: сколько купит до конца отопительного сезона Фото: "Нафтогаз" намерен возобновить импорт газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа. По информации РБК-Украина, НАК планирует в феврале закупить около 300 млн кубометров и приблизительно столько же в марте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон".

Планы НАК начать импорт подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. "Нафтогаз" уже законтрактовал соответствующие объемы на февраль. Будет март… На самом деле все будет нормально", - заявил Галущенко во время визита в Брюссель в конце прошлой недели. Но об объемах импорта ничего не сказал.

Однако 300 млн кубометров в месяц - довольно мало. В пиковые периоды таким объемом можно покрыть лишь полтора дня потребления.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что всего нужно закупить 2 млрд кубометров. И это при том, что возможность суточного отбора газа из хранилищ сокращается по мере снижения уровня их заполнения.

Подобного же мнения придерживается и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Такого объема не хватит. Надо минимум в два раза больше. И то без "недотопов" не обойтись. Это когда подача теплоносителя для системы отопления значительно ниже нормативного (уровня, - ред.). По-хорошему следует докупить 1,5-2 млрд кубометров", - заявил он в комментарии изданию.

В "Нафтогазе" отказались от комментариев по поводу начала закупки газа.

Как сообщало РБК-Украина, без необходимых объемов импорта дефицит газа в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд кубометров. Это может привести к ограничениям поставок потребителям.

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Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон