Україна домовилася з Угорщиною про потужності для імпорту газу

Компанія "Оператор газотранспортної системи України" та оператор ГТС Угорщини FGSZ домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу Україною на наступний опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ .

Як зазначили в прес-службі, таким чином, замовники послуг отримали можливість бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах. Наразі, угода діє у тестовому режимі, однак оператори працюють над запровадженням гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини на постійній основі, а також максимізацією їх рівня.

"З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу до України майже на 30% та відкрили доступ до нових джерел природного газу, в тому числі до СПГ терміналу на о. Крк у Хорватії", - розповів генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, щоб диверсифікувати джерела постачання газу та посилити енергетичну безпеку України, ОГТСУ продовжує роботу над збільшенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини на постійній основі.

"Зараз, як ніколи, ми бачимо своє завдання в розширенні можливостей для доступу українських імпортерів до різних маршрутів та джерел походження природного газу з метою стабілізації ситуації в Україні, за всіх сценаріїв поведінки Газпрому", - додав Макогон.