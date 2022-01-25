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Україна домовилася з Угорщиною про потужності для імпорту газу

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 10:42
Україна домовилася з Угорщиною про потужності для імпорту газу Фото: Україна домовилася з Угорщиною про імпорт газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Оператор газотранспортної системи України" та оператор ГТС Угорщини FGSZ домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу Україною на наступний опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ.

Як зазначили в прес-службі, таким чином, замовники послуг отримали можливість бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах. Наразі, угода діє у тестовому режимі, однак оператори працюють над запровадженням гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини на постійній основі, а також максимізацією їх рівня.

"З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу до України майже на 30% та відкрили доступ до нових джерел природного газу, в тому числі до СПГ терміналу на о. Крк у Хорватії", - розповів генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, щоб диверсифікувати джерела постачання газу та посилити енергетичну безпеку України, ОГТСУ продовжує роботу над збільшенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини на постійній основі.

"Зараз, як ніколи, ми бачимо своє завдання в розширенні можливостей для доступу українських імпортерів до різних маршрутів та джерел походження природного газу з метою стабілізації ситуації в Україні, за всіх сценаріїв поведінки Газпрому", - додав Макогон.

Нагадаємо, угода між ОГТСУ та FGSZ дозволяє фізично транспортувати до 8 млн куб. м природного газу щодоби (2,9 млрд куб. м на рік) з Угорщини до України. Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу. За інформацією РБК-Україна, НАК планує в лютому закупити близько 300 млн кубометрів і приблизно стільки ж у березні.

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Імпорт газу
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