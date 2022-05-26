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Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа

Фото: Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Венгрия договорились о продолжении доступа к гарантированным мощностям для импорта газа. Соглашение заключено до 31 марта 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины"

Соглашение и в дальнейшем обеспечит Украину доступом к востребованному маршруту импорта газа.

С начала 2022 года поставки газа из Венгрии составили 46% импорта в нашу страну, а в 2021 году - более 85%.

Газовые трейдеры, со своей стороны, будут иметь возможность бронировать необходимые мощности на ежеквартальных, ежемесячных, суточных аукционах.

"ОГТСУ упорно работает, чтобы максимально увеличить возможности для импорта газа, диверсифицировать источники его поставок и, соответственно, усилить безопасность поставок", - заявил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Гарантированные мощности для поставки газа из Венгрии вступили в силу с 1 января текущего года.

"Проект стартовал как трехмесячный пилот, однако успешное взаимодействие двух операторов позволило пролонгировать его более чем на год", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Оператор ГТС Украины прекратил транзит газа в Европу из-за того, что российской оккупанты захватили ГИС "Сохрановка" в Луганской области.

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