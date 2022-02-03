Украина договорилась со Словакией об увеличении мощностей для импорта газа

"Таким образом, в дополнение к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", - сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как отметили в пресс-службе, новые гарантированные мощности будут распределяться через аукционы на платформе: на февраль за суточные аукционы, а на март - через суточные и месячный. Бронирование новых мощностей будет осуществляться по действующим тарифам.

В 2014 году доступ к 27 млн куб. м в точке "Будинце" (Словакия) стали первыми гарантированными мощностями, о которых договорилась Украина. А с 1 марта 2020 года операторы запустили виртуальный реверс через точку "Вельке Капушаны" - "Ужгород". Суммарная доступная мощность (гарантированная и прерывистая) для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки.