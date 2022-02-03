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Украина договорилась со Словакией об увеличении мощностей для импорта газа

Автор: Александр Белоус

Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream a.s. договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Словакии на 15 млн куб. м в сутки на точке "Будинце". Таким образом, общий объем гарантированных мощностей с 4 февраля до 31 марта 2022 года составит 42 млн куб. м в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ОГТСУ.

"Таким образом, в дополнение к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", - сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как отметили в пресс-службе, новые гарантированные мощности будут распределяться через аукционы на платформе: на февраль за суточные аукционы, а на март - через суточные и месячный. Бронирование новых мощностей будет осуществляться по действующим тарифам.

В 2014 году доступ к 27 млн куб. м в точке "Будинце" (Словакия) стали первыми гарантированными мощностями, о которых договорилась Украина. А с 1 марта 2020 года операторы запустили виртуальный реверс через точку "Вельке Капушаны" - "Ужгород". Суммарная доступная мощность (гарантированная и прерывистая) для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки.

Напомним, с 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения "Газпромом" транзита.

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Импорт газа