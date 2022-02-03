Україна домовилася зі Словаччиною про збільшення потужностей для імпорту газу

Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн куб. м на добу на точці "Будінце". Таким чином, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складатиме 42 млн куб. м на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу ОГТСУ.
"Таким чином, на додачу до угорського маршруту, який ми впровадили наприкінці минулого року, Україна отримує додаткові потужності по словацькому напрямку. Це підвищує надійність постачань газу та посилює енергетичну безпеку країни", - сказав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
Як зазначили в прес-службі, нові гарантовані потужності будуть розподілятись через аукціони на платформі: на лютий через добові аукціони, а на березень - через добові і місячний. Бронювання нових потужностей здійснюватиметься за чинними тарифами.
У 2014 році доступ до 27 млн куб. м у точці "Будінце" (Словаччина) стали першими гарантованими потужностями, про які домовилась Україна. А з 1 березня 2020 року оператори запустили віртуальний реверс через точку "Вельке Капушани" - "Ужгород". Сумарна доступна потужність (гарантована та переривиста) для імпорту газу зі Словаччини сягає 197 млн куб. м на добу.
Нагадаємо, з 1 лютого 2021 року вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Це вже другий гарантований маршрут поставок на випадок припинення "Газпромом" транзиту.