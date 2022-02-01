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Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 10:22
Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии Фото: Украина получила возможность импортировать газ из Венгрии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения "Газпромом" транзита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

Как отметил Макогон, раньше система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита", - добавил он.

По его словам, открытие этого направления создала возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

Напомним, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ договорились о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа Украиной на следующий отопительный сезон.

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