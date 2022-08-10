Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России, - МИД

Украинские дипломаты достигли принципиальной договоренности со Швейцарией, о представлении украинских интересов на территории России.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий, для защиты интересов граждан Украины в России. В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов. Как известно, украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

"По поручению президента Украины, МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан, из-за ее большой опыт выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность оказать свои добрые услуги", - заявил Николенко.

Пресс-секретарь МИД заявил, что модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будут определяться двусторонним соглашением. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона.

"После завершения этого процесса, проинформируем о деталях", - подчеркнул Николенко.