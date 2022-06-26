Швейцария может предоставлять консульскую поддержку украинцам в РФ, - президент

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев, которые находятся на территории России. Это возможно при согласии Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью La Liberte .

"Швейцария предложила свои любезности как Украине, так и России. Сейчас Украина просит нас о поддержке, в частности консульской, своих граждан в России. Мы ведем обсуждение с Россией, поскольку необходимо, чтобы свое согласие дали три стороны", - заявил Кассис.

По словам главы Швейцарии, подобную помощь его страна оказывает США и Ирану.

Стоит заметить, что Швейцарское консульство также представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку грузинские власти разорвали дипломатические отношения с Кремлем.