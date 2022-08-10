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Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії, - МЗС

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Середа 10 серпня 2022 20:08
Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії, - МЗС Фото: Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії, - МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські дипломати досягли принципової домовленості зі Швейцарією, про представлення українських інтересів на території Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, МЗС на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль, задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів. Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

"На доручення президента України, МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений, через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - заявив Ніколенко.

Прес-секретар МЗС заявив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

"Після завершення цього процесу, поінформуємо про деталі", - підкреслим Ніколенко.

Нагадаємо, що раніше Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії.

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