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Украина договорилась о регулярных телемостах с Китаем для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:00
Украина договорилась о регулярных телемостах с Китаем для борьбы с коронавирусом
Фото: телемост с китайскими медиками (t.me/Denys_Smyhal)

Телемосты с участием медиков будут проходить на регулярной основе

Для борьбы с коронавирусом в Украине официальный Киев будет проводить регулярные телемосты с китайскими медиками. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня в посольстве Китая прошел первый такой телемост.

"Договорились, что телемосты между врачами проходить на более регулярной основе в рабочем порядке", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране выздоровели более 90% зараженных коронавирусом. Всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случаев инфицирования, из них 73 159 человек выздоровели. Количество жертв достигло отметки 3277 человек.

В то же время глава шанхайской группы клинических экспертов Чжан Веньхун считает, что Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией коронавируса.

"Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - отметил он.

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