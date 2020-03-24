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Україна домовилася про регулярні телемости з Китаєм для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:00
Україна домовилася про регулярні телемости з Китаєм для боротьби з коронавірусом
Фото: телеміст з китайськими медиками (t.me/Denys_Smyhal)

Телемости з участю медиків будуть проходити на регулярній основі

Для боротьби з коронавірусом в Україні офіційний Київ буде проводити регулярні телемости з китайськими медиками. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні в посольстві Китаю пройшов перший такий телеміст.

"Домовилися, що телемости між лікарями проходити на більш регулярній основі в робочому порядку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, в країні одужали понад 90% заражених коронавірусом. Всього на території Китаю зафіксовано 81 171 випадків інфікування, з них 73 159 осіб одужали. Кількість жертв досягла позначки 3277 осіб.

У той же час голова шанхайської групи клінічних експертів Чжан Веньхун вважає, що Європі може знадобитися до 2 років для боротьби з пандемією коронавірусу.

"Я можу сказати вам зараз: забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться. Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи мають бути надзвичайно радикальними", - зазначив він.

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