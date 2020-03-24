В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом

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Всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случаев инфицирования

В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случаев инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели), что составляет 90,13% от общего числа заболевших. Количество жертв достигло отметки 3277 человек..

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй - эпицентре коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

Всего с начала эпидемии по всей КНР без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом. В самой провинции Хубэй был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.

Напомним, по даннім СМИ, более 43 тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.

Отметим, на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.