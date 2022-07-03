Украина договорилась о поддержке почти на 29 млрд долларов, - Шмыгаль

По его словам, сейчас месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд гривен, из которых от 70 до 100 млрд поступает от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 млрд долларов - это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть - на сумму почти 29 млрд долларов, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще около 20 млрд", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что это помощь от ЕС, США, Канады и отдельно от стран-участниц Евросоюза.