Україна домовилася про підтримку майже на 29 млрд доларів, - Шмигаль

Станом на липень Україна домовилася із західними партнерами про підтримку майже на 29 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.
За його словами, зараз місячний бюджет України становить близько 250 млрд гривень, з яких від 70 до 100 млрд надходить від податкової та митниці.
"Є різниця, яка становить 4-5 млрд доларів - це щомісячна потреба. На сьогоднішній день домовленості про таку підтримку є - на суму майже 29 млрд доларів, з яких вже досить велику суму ми отримали. Залишається ще близько 20 млрд", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що це допомога від ЄС, США, Канади і окремо від країн-учасниць Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала від Великобританії кредит майже на 425 млн євро.
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