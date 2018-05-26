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Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко

НовостиПолитика    26.05.2018 - 18:25
Фото: Петр Порошенко и Бойко Борисов (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Бойко Борисов (president.gov.ua)

Трасса с Одессы к болгарской Варне будет пролегать через Румынию

Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

"Договорились с премьер-министром Болгарии об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать с Одессы в Варну", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, обсуждая вопросы европейской интеграции, стороны скоординировали позиции в контексте проведения Саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля 2018 года.

"В частности особое звучание наши переговоры вступили учитывая нынешнее председательство Болгарии в Совете ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в марте Порошенко сообщал, что на тот момент было отремонтировано 195 км автомобильной дороги международного значения Одесса - Рени. Ремонт трассы обещают завершить до конца 2018 года.

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Теги публикации: Болгария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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