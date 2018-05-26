Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко

Трасса с Одессы к болгарской Варне будет пролегать через Румынию

Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

"Договорились с премьер-министром Болгарии об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать с Одессы в Варну", - подчеркнул Порошенко.

Домовилися з Прем’єр-міністром Болгарії про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Будемо робити все можливе, щоб за в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни pic.twitter.com/eJX1m8WmZZ — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Кроме того, обсуждая вопросы европейской интеграции, стороны скоординировали позиции в контексте проведения Саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля 2018 года.

"В частности особое звучание наши переговоры вступили учитывая нынешнее председательство Болгарии в Совете ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Обговорюючи питання європейської інтеграції з @BoykoBorissov, ми скоординували наші позиції в контексті проведення Саміту Україна – ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року. Зокрема особливого звучання наші переговори набули з огляду на нинішнє головування Болгарії в Раді ЄС. pic.twitter.com/yISRJhPPmR — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Напомним, в марте Порошенко сообщал, что на тот момент было отремонтировано 195 км автомобильной дороги международного значения Одесса - Рени. Ремонт трассы обещают завершить до конца 2018 года.