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Интервью

Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией

НовостиПолитика    03.07.2018 - 13:07
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней

Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Сербию.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - заявил он.

"Соглашение подписано для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Я уверен, что подписанный документ будет играть важную роль", - заявил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что стороны договорились создать комиссию, которая будет изучать общие события в истории Украины и Сербии.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что Украина и Сербия сможет договориться о соглашении о свободной торговле.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Сербии.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Сербия, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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