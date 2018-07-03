Украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней

Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Сербию.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - заявил он.

Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.



Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/wcldpxU0tc — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

"Соглашение подписано для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Я уверен, что подписанный документ будет играть важную роль", - заявил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что стороны договорились создать комиссию, которая будет изучать общие события в истории Украины и Сербии.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что Украина и Сербия сможет договориться о соглашении о свободной торговле.

Вірю, що ми зможемо домовитися про угоду про вільну торгівлю. - Президент Сербії Вучич. pic.twitter.com/955wrMKHl7 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 3, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Сербии.