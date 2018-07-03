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Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією

НовиниПолітика    03.07.2018 - 13:07
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Українці зможуть знаходитися у Сербії без віз 90 днів

Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією. Про це заявив президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту у Сербію.

"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", - заявив він.

"Угоду підписано для того, щоб покращити контакти між людьми, щоб наші народи краще пізнали один одного. Я впевнений, що підписаний документ відіграватиме важливу роль", - заявив Порошенко.

Глава держави також повідомив, що було домовлено створити комісію, яка вивчатиме спільні події в історії України та Сербії.

У свою чергу, президент Сербії Олександр Вучич висловив сподівання, що Україна та Сербія зможе домовитися про угоду про вільну торгівлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Сербії.

Порошенко задекларував понад 1 млн гривень доходу від вкладів в банку Порошенко і Вучич проводять переговори у форматі "тет-а-тет"
Теги публікації: Порошенко Петро, Сербия, Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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