Українці зможуть знаходитися у Сербії без віз 90 днів

Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією. Про це заявив президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту у Сербію.

"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", - заявив він.

Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.



Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/wcldpxU0tc — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

"Угоду підписано для того, щоб покращити контакти між людьми, щоб наші народи краще пізнали один одного. Я впевнений, що підписаний документ відіграватиме важливу роль", - заявив Порошенко.

Глава держави також повідомив, що було домовлено створити комісію, яка вивчатиме спільні події в історії України та Сербії.

У свою чергу, президент Сербії Олександр Вучич висловив сподівання, що Україна та Сербія зможе домовитися про угоду про вільну торгівлю.

Вірю, що ми зможемо домовитися про угоду про вільну торгівлю. - Президент Сербії Вучич. pic.twitter.com/955wrMKHl7 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 3, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Сербії.