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Порошенко начал официальный визит в Сербию

НовостиПолитика    03.07.2018 - 09:10
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко примет участие в открытии украинско-сербского бизнес-форума

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Начал официальный визит в Республику Сербия", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович.

Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

Отметим, Порошенко и Вучич ранее встречались в Турции - 12 июня текущего года. Тогда главы государств (Украины и Сербии) обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, а также либерализацию визового режима между странами.

Отметим, Сербия уже до 2025 года может стать членом Евросоюза.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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