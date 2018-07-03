Порошенко начал официальный визит в Сербию

Порошенко примет участие в открытии украинско-сербского бизнес-форума

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Начал официальный визит в Республику Сербия", - сообщил он.

Начал официальный визит в Республику Сербия pic.twitter.com/8VvPY5hLLy — Петр Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович.

Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

Отметим, Порошенко и Вучич ранее встречались в Турции - 12 июня текущего года. Тогда главы государств (Украины и Сербии) обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, а также либерализацию визового режима между странами.

Отметим, Сербия уже до 2025 года может стать членом Евросоюза.