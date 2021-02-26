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Украина договорилась об авиарейсе из Израиля в начале марта

Автор: Андрей Василюк

Правительства Украины и Израиля договорились о специальном коммерческом авиарейсе Киев - Тель Авив - Киев в начале марта для возвращения украинцев домой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что посольство Украины в Израиле дополнительно сообщит о точной дате и условиях приобретения билета. Дипломат также напомнил, что границы Израиля для регулярных рейсов пока остаются закрытыми.

Как сообщалось, правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина, который был введен из-за коронавируса. Уже в апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.

Ранее сообщалось, что в Израиле межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение продолжить обязательный карантин в отеле для граждан, которые въезжают в страну из-за границы. Срок ограничения будет действовать до 9 марта.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле ослабили карантинные требования для тех, кто прошел вакцинацию. Люди с "зеленым паспортом" смогут посещать гостиницы, фитнес-клубы, культурные площадки.

Чтобы получить возможность посещать эти места, дети в возрасте до 16 лет, которым не делают прививки, должны сдать тест на COVID-19.

При этом не нужно представлять "зеленые паспорта" в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и на открытых рынках.

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