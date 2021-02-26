RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна домовилась про авіарейс з Ізраїлю на початку березня

Автор: Андрій Василюк

Уряди України та Ізраїлю домовилися про спеціальний комерційний авіарейс Київ - Тель Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Дипломат також нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.

Як повідомлялося, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину, який був введений через коронавірус. Вже в квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі міжміністерська комісія по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити обов'язковий карантин у готелі для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону. Строк обмеження буде діяти до 9 березня.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі послабили карантинні вимоги для тих, хто пройшов вакцинацію. Люди з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати готелі, фітнес-клуби, культурні майданчики.

Щоб отримати можливість відвідувати ці місця, діти віком до 16 років, яким не роблять щеплення, повинні здати тест на COVID-19.

При цьому не потрібно пред'являти "зелені паспорти" в торгових центрах, магазинах, бібліотеках, музеях і відкритих ринках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ізраїль
Читайте також
В Ізраїлі половина населення отримала одну дозу COVID-вакцини
Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду, - ЗМІ
Ізраїль продовжить вимогу обов'язкового карантину в готелі для в'їжджаючих
Прогноз погоди