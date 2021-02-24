Израиль продлит требование обязательного карантина в гостинице для въезжающих в страну

В Израиле межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение продлить обязательный карантин в гостинице для граждан, которые въезжают в страну из-за границы. Срок ограничений будет действовать до 9 марта.

Постановление вступит в силу после того, как оно будет утверждено комиссией по законодательству парламента.

Таким образом, граждане, которые въезжают в Израиль должны пройти обязательный карантин в гостинице на протяжении 14 дней. В случае получения двух отрицательный тестов на коронавирус этот срок можно сократить до 10 дней.

При этом некоторые категории могут быть освобождены от карантина. Такое решение будет принимать специальная комиссия Министерства здравоохранения прямо в аэропорту. Освобождаться от карантина будет те граждане, которые имеющие справку о вакцинации и получили отрицательный COVID-тест перед вылетом в Израиль и по прилету.