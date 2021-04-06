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Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer

Автор: Владислав Красинский

Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что на этой неделе Украина подпишет контракт на "достаточно большое количество" вакцин от коронавируса.

Однако с кем именно будет подписан контакт, какую вакцину и сколько доз хочет получить Украина, глава Минздрава не рассказал. Он только отметил, что эту вакцину украинцы получат в этом году.

Обновлено.

В Офисе президента подтвердили информацию о подписании контракта с Pfizer. Как рассказали в ОП, об этой поставке Зеленский договорился с главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой при встрече в феврале.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer", - заявил Зеленский.

Напомним, Украина также ожидает до конца мая получить партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин несколькими траншами.

Отметим, в конце февраля нардеп от "Слуги народа" сообщила о переговорах о поставке в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer.

После этого информированный источник РБК-Украина рассказал, что переговоры о поставке вакцины Pfizer Украина ведет с Израилем. Но на то время окончательных договоренностей не было.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинапоставкиВакцинаВакцина от коронавируса
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