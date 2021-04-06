Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer

Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Переговори з керівництвом компанії вів особисто президент Володимир Зеленський.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Договір підписаний сьогодні. Постачання почнеться найближчим часом. Вирішуються питання логістики", - уточнив співрозмовник.
Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що цього тижня Україна підпише контракт на "достатньо велику кількість" вакцин від коронавірусу.
Проте з ким саме буде підписано контакт, яку вакцину та скільки доз хоче отримати Україна, глава МОЗу не розповів. Він тільки зазначив, що цю вакцину українці отримають цього року.
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У Офісі президента підтвердили інформацію про підписання контракту з Pfizer. Як розповіли в ОП, про цю поставку Зеленський домовився з головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою під час зустрічі у лютому.
"Сьогодні дуже важливий день для України та для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.
Відзначимо, в кінці лютого нардеп від "Слуги народу" повідомила про переговори про постачання в Україну 10 млн доз вакцини Pfizer.
Після цього інформоване джерело РБК-Україна розповіло, що переговори про постачання вакцини Pfizer Україна веде з Ізраїлем. Але на той час остаточних домовленостей не було.