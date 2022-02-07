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Украина договаривается с США о кредитных гарантиях

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 14:22
Украина договаривается с США о кредитных гарантиях Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов начало переговоры с Казначейством США о кредитных гарантиях по займам в условиях закрытого для Украины рынка. В последний раз такие гарантии давались в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко Bloomberg TV.

Как отметил министр, кроме того, правительство ожидает, что Европейский союз одобрит безусловный кредит на сумму 1,2 миллиарда евро в этом месяце.

По словам Марченко, Украина уже получила 100 млн долларов поддержки от Канады и продолжает переговоры с Германией, Великобританией и другими партнерами о двусторонних пакетах помощи. Наряду с ожидаемой помощью Международного валютного фонда Украина может привлечь в этом году в общей сложности 2,2 млрд долларов поддержки от международных организаций.

"Мы не одиноки, и в этом году, я надеюсь, мы сможем справиться со всеми возможными ситуациями", - сказал Марченко.

Он добавил, что несмотря на то, что ситуация остается "неспокойной", Украина также смогла увеличить доходы государственного бюджета в январе.

Отметим, в 2014-2016 годах США помогали Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Это позволило Украине занять под исторически низкий процент.

Напомним, директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин заявил, что Украина в январе 2022 года временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок. По его словам, на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла двузначных стрессовых уровней.

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