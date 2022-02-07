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Україна домовляється з США про кредитні гарантії

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 14:22
Україна домовляється з США про кредитні гарантії Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів почало переговори з Казначейством США про кредитні гарантії за позиками в умовах закритого для України ринку. Востаннє такі гарантії давалися у 2016 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка Bloomberg TV.

Як зазначив міністр, крім того, уряд очікує, що Європейський союз схвалить безумовний кредит на суму 1,2 мільярда євро в цьому місяці.

За словами Марченка, Україна вже отримала 100 млн доларів підтримки від Канади і продовжує переговори з Німеччиною, Великобританією та іншими партнерами про двосторонні пакети допомоги. Поряд з очікуваною допомогою Міжнародного валютного фонду Україна може залучити в цьому році в цілому 2,2 млрд доларів підтримки від міжнародних організацій.

"Ми не самотні, і в цьому році, я сподіваюся, ми зможемо впоратися з усіма можливими ситуаціями", - сказав Марченко.

Він додав, що незважаючи на те, що ситуація залишається "неспокійною", Україна також змогла збільшити доходи державного бюджету в січні.

Відзначимо, у 2014-2016 роках США допомагали Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Це дозволило Україні зайняти під історично низький відсоток.

Нагадаємо, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін заявив, що Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це сталося через зростання геополітичної напруги і зростання рівня ставок. За його словами, на зовнішніх ринках прибутковість українських ОВДП досягла двозначних стресових рівнів.

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Госдолг Міністерство фінансів України
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