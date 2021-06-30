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Украина договаривается с Ирландией о признании COVID-сертификатов

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Среда 30 июня 2021 19:12
Украина договаривается с Ирландией о признании COVID-сертификатов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковеном. В ходе беседы стороны обсудили взаимное признание COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В частности, министры обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан двух стран.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должен прибыть в Дублин ", - заявил Кулеба.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

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Дмитрий Кулеба Ирландия сертификаты Вакцинация
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