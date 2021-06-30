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Україна домовляється з Ірландією про визнання covid-сертифікатів

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Середа 30 червня 2021 19:12
Україна домовляється з Ірландією про визнання covid-сертифікатів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і оборони Ірландії Саймоном Ковеном. В ході бесіди сторони обговорили взаємне визнання covid-сертифікатів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, міністри обговорили заходи України та Ірландії в контексті протидії пандемії, вакцинацію населення та спрощення умов поїздок громадян двох країн.

"Україна завершує процес запуску цифрового covid-сертифіката, який буде синхронізований з аналогом ЄС. Взаємне визнання таких сертифікатів між нашими державами спростить поїздки громадян і пожвавить контакти бізнесу. Це стане одним з перших завдань посла України, яка вже через кілька тижнів має прибути в Дублін ", - заявив Кулеба.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію двох країн у міжнародних організаціях, зокрема в контексті непостійного членства Ірландії в Раді Безпеки ООН.

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Дмитро Кулеба Ирландия сертификаты Вакцинація
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