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Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Автор: Инна Собора

Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительное заказа и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что Украина примет участие в Европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - сказал Иващенко.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.

Ранее сообщалось, что в Украину на этой неделе должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

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Новости Украины ВакцинаМинистерство здравоохранения Украины
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