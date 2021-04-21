Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Он отметил, что Украина примет участие в Европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - сказал Иващенко.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.