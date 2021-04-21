Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення і передачу 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca .

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, повідомляє прес-служба МОЗ .

Він зазначив, що Україна візьме участь в європейському механізмі розподілу вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Я сподіваюся, що це буде один із перших підходів такої взаємодії. Наразі тривають перемовини із Польщею. Мова не про те, що вони будуть ділитися залишками своїх вакцин, головна мета - здійснення від імені України в межах загальноєвропейського договору додаткового замовлення вакцини AstraZeneca", - сказав Іващенко.

Передбачається, що країна, яка погоджується бути партнером України, здійснюватиме додаткове замовлення й постачатиме вакцини в межах європейського контракту.