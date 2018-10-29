Украина из-за действий РФ заблокировала ряд решений комиссии по защите Черного моря

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Украина заблокировала принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп комиссии с участием представителей АР Крым

Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии по защите Черного моря от загрязнения, поскольку представители Российской Федерации пыталась всячески влиять на принятие решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Так, в Стамбуле (Турция) состоялось 34-е очередное заседание комиссии, где в этом году председательствует Российская Федерация.

"Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии, поскольку представители РФ пытались всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины по АР Крым в работе вспомогательных органов комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что Украина заняла жесткую позицию и заблокировала принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя.

"Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными", - прокомментировал ситуацию глава Минэкологии Остап Семерак.

По его словам, представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате РКИК ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.

Напомним, представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европарламенте заявила, что Европейский союз будет продолжать давление на Россию для уважения международных законов и конвенций. По ее словам, Черное море принадлежит Европе, которая не хочет видеть новое военное нагнетание по соседству, поэтому ЕС будет дальше давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права.

Как писало РБК-Украина ранее, министр обороны Румынии Михай Фитор заявил, что Россия использует Черное море для проекции силы на Восточное Средиземноморье.