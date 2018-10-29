ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина из-за действий РФ заблокировала ряд решений комиссии по защите Черного моря

Новости » Политика    29.10.2018 - 13:06
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Украина заблокировала принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп комиссии с участием представителей АР Крым

Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии по защите Черного моря от загрязнения, поскольку представители Российской Федерации пыталась всячески влиять на принятие решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Так, в Стамбуле (Турция) состоялось 34-е очередное заседание комиссии, где в этом году председательствует Российская Федерация.

"Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии, поскольку представители РФ пытались всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины по АР Крым в работе вспомогательных органов комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что Украина заняла жесткую позицию и заблокировала принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя.

"Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными", - прокомментировал ситуацию глава Минэкологии Остап Семерак.

По его словам, представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате РКИК ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.

Напомним, представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европарламенте заявила, что Европейский союз будет продолжать давление на Россию для уважения международных законов и конвенций. По ее словам, Черное море принадлежит Европе, которая не хочет видеть новое военное нагнетание по соседству, поэтому ЕС будет дальше давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права.

Как писало РБК-Украина ранее, министр обороны Румынии Михай Фитор заявил, что Россия использует Черное море для проекции силы на Восточное Средиземноморье.

В Европарламенте призвали усилить санкции против РФ из-за Азовского моря ЕП завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации в Азовском море, - журналист
Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияЧерное мореМинэкологии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь