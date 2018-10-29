Україна через дії РФ заблокувала низку рішень комісії із захисту Чорного моря

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Україна заблокувала ухвалення річного бюджету для фінансування робочих груп комісії за участю представників АР Крим

Україні довелося заблокувати низку рішень комісії із захисту Чорного моря від забруднення, оскільки представники Російської Федерації намагалася усіляко впливати на прийняття рішень. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.

Так, у Стамбулі (Туреччина) відбулося 34-е чергове засідання комісії, де цього року головує Російська Федерація.

"Україні довелося заблокувати низку рішень комісії, оскільки представники РФ намагалися усіляко впливати на прийняття рішень, зокрема, щодо участі громадян України з АР Крим в роботі допоміжних органів комісії, які б мали представляти інтереси Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Міністерство підкреслює, що Україна зайняла жорстку позицію та заблокувала ухвалення річного бюджету для фінансування робочих груп комісії за участю представників АР Крим та м. Севастополя.

"Будь-які рішення, що розглядаються робочими групами комісії за участю громадян України з АР Крим, номінованих Росією, є нелегітимними", - прокоментував ситуацію голова Мінекології Остап Семерак.

За його словами, представники РФ вже не вперше намагаються використати міжнародну арену для легалізації анексії Криму. Нещодавно українська делегація за підтримки делегацій із інших країн не допустила подвійного звітування у Секретаріаті РКЗК ООН про викиди парникових газів на території Криму. Тоді РФ намагалася відзвітуватися за Крим.

Нагадаємо, представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в Європарламенті заявила, що Європейський союз буде продовжувати тиск на Росію для поваги міжнародних законів і конвенцій. За її словами, Чорне море належить Європі, яка не хоче бачити нового військового нагнітання по сусідству, тому ЄС буде далі тиснути на Росію, щоб змусити її повернутися до поваги міжнародного права.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр оборони Румунії Міхай Фитор заявив, що Росія використовує Чорне море для проекції сили на Східне Середземномор'я.