ЕС продолжит давление на РФ для уважения международных законов и конвенций, - Могерини

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

ЕС не желает видеть нового военного нагнетания по соседству, заявила Могерини

Европейский союз будет продолжать давление на Россию для уважения международных законов и конвенций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европарламенте, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По ее словам, Черное море принадлежит Европе, не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству, поэтому Евросоюз будет дальше давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права.

"Не забывайте, что Черное море - европейское, и мы не хотим стать свидетелями нового военного наращивания в нашем ближайшем соседстве. Поэтому мы будем продолжать давление для уважения международных законов и конвенций и поддерживать Украину на фоне этих вызовов", - заявила она.

"A militarisation of the #Azov Sea is in no-one's interest [..] we will continue to push for the respect of international law and conventions, and to support Ukraine in these challenging circumstances" @FedericaMog #EPlenary pic.twitter.com/DoDdRtJ4ID — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) October 23, 2018

По ее мнению, "милитаризация Азовского моря не в интересах ни одной из сторон, она может только дестабилизировать широкий регион Черного моря".

Напомним, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан ранее сообщил, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над аннексированным Крымом. В частности, США решительно выступают за поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Страны-члены ОБСЕ на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве осудили Российскую Федерацию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и освобождения политических заключенных.

Также в США заявили, что никогда не признают аннексию украинского полуострова Крым Россией.