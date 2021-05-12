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Україна денонсує ще одну угоду з СНД у митній сфері

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Україна, Середа 12 травня 2021 15:04
Україна денонсує ще одну угоду з СНД у митній сфері Фото: Кабмін зробив ще один крок у напрямку від Москви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект закону пpо вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року. Документ буде поданий до Верховної ради.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 12 травня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, актуальність Угоди для України під час її укладення обумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами - учасницями Співдружності незалежних держав у митній сфері.

"На цей час угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується", - йдеться в документі.

Одночасно правовою підставою для міжнародного співробітництва в митній сфері є чинні двосторонні міжнародні договори України з державами - учасницями СНД.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку в рамках СНД.

Відзначимо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

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