Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии

Соглашения в рамках СНГ потеряли практическое значение
Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.
Согласно постановлению, денонсируются следующие договоры:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере.
Напомним, в октябре Украина вышла из соглашения в рамках Содружества независимых государств о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
Как сообщало РБК-Украина, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крыму