Україна денонсувала три угоди з СНД у сфері атомної енергії

Угоди в рамках СНД втратили практичне значення
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.
Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.
Згідно з постановою, денонсуються наступні договори:
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері.
Нагадаємо, у жовтні Україна вийшла з угоди в рамках Співдружності незалежних держав про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.
Як повідомляло РБК-Україна, у серпні Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму