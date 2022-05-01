Украина денонсировала еще одно соглашение с Россией

Кабинет министров Украины разорвал еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией. На этот раз в сфере рыбного хозяйства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.
Сообщается, что Кабмин принял постановление о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.
"Война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих выполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между правительством Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью.
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