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Украина денонсировала еще одно соглашение с Россией

Фото: Кабмин Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины разорвал еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией. На этот раз в сфере рыбного хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что Кабмин принял постановление о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

"Война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих выполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между правительством Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина отказалась от взаимного признания документов об образовании с Беларусью.

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Кабинет Министров УкраиныРоссийская Федерация