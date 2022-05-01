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Україна денонсувала ще одну угоду з Росією

Фото: Кабмін України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет Міністрів України розірвав ще одну угоду про співпрацю з Росією. Цього разу у сфері рибного господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що Кабмін прийняв постанову про денонсацію угоди з урядом Росії про співпрацю в галузі рибного господарства.

"Війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов'язань, що підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р. між урядом України і Росії про співпрацю в галузі рибного господарства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна відмовилася від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю.

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