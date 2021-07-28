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Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится

Автор: РБК-Украина

Из-за распространения "Дельта"-варианта коронавируса Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила пересечения границы вступят в силу через 7 дней после публикации.

"Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления постановления в силу, проезд будет без препятствий. Граждане, которые выехали за границу после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением "Вдома", - отметил он.

Для иностранцев остается в силе требование иметь при себе отрицательный тест на COVID, страховой полис, а в случае отсутствия полного курса вакцинации - будет предложено установить приложение "Вдома". Последнее распространяется и на украинцев с одной прививкой.

Приложение начнет контролировать самоизоляцию только через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный тест уже на территории Украины. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.

Отметим, Украина также ввела обязательную самоизоляцию для тех, кто приезжает из России и Индии.

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