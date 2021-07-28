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Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться

Автор: РБК-Україна

Через поширення "Дельта"-варіанту коронавірусу Україна посилює правила в'їзду. Нові вимоги торкнуться як іноземців, так і громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, нові правила перетину кордону набудуть чинності через 7 днів після публікації.

"Для громадян України, які виїхали за кордон до вступу постанови в силу, проїзд буде без перешкод. Громадяни, які виїхали за кордон після набуття чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком "Вдома", - зазначив він.

Для іноземців залишається в силі вимога мати при собі негативний тест на COVID, страховий поліс, а в разі відсутності повного курсу вакцинації - буде запропоновано встановити додаток "Вдома". Останнє поширюється і на українців з одним щепленням.

Додаток почне контролювати самоізоляцію тільки через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний тест вже на території України. У разі позитивного тесту необхідно буде йти на самоізоляцію або на лікування.

Відзначимо, Україна також ввела обов'язкову самоізоляцію для тих, хто приїжджає з Росії та Індії.

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