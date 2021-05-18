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Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский

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Киев, Вторник 18 мая 2021 11:52
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Крым. Для этого и готовится запуск Крымской платформы.

Об этом в Twitter ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли приблизительно 50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы положили начало Крымской платформе", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что международное сообщество должно признать депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году геноцидом.

Согласно официальным данным, из Крыма депортировали 191 044 крымских татар после того, как целый народ обвинили в якобы сотрудничестве с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны. По данным самопереписи Национального движения крымских татар, депортировали более 423 000 человек. Во время этих мер и в первые годы после них погибли от 27% до 46,2% депортированных.

На сегодня Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам.

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