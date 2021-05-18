Министры "Люблинского треугольника" требуют реакции Запада на действия России в Крыму

Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Они считают, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

Об этом говорится в совместном заявлении министров .

В заявлении говорится, что спустя семь десятилетий после этого преступления современное поколение стало очевидцем повторения событий прошлого.

"Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма... Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.