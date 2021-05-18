Министры "Люблинского треугольника" требуют реакции Запада на действия России в Крыму
Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Они считают, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.
В заявлении говорится, что спустя семь десятилетий после этого преступления современное поколение стало очевидцем повторения событий прошлого.
"Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма... Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.
Напомним, украинский омбудсмен заявила, что Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам.
Также в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.