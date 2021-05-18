Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам, - омбудсмен
Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам. Из них 78 отбывают наказание на территории РФ.
Она напомнила, что сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар. Как известно, советская власть депортировала из Крыма почти 200 тысяч крымских татар, они смогли вернуться в 1990-х годах.
"Беда, однако, повторилось в 2014. В результате оккупации полуострова РФ, много крымских татар вынуждены покидать свою землю", - сказали
Сейчас 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.
Ранее Денисова заявила, что число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 260 человек.
Напомним, в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.