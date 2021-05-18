ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам, - омбудсмен

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 09:18
Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денсиева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам. Из них 78 отбывают наказание на территории РФ.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она напомнила, что сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар. Как известно, советская власть депортировала из Крыма почти 200 тысяч крымских татар, они смогли вернуться в 1990-х годах.

"Беда, однако, повторилось в 2014. В результате оккупации полуострова РФ, много крымских татар вынуждены покидать свою землю", - сказали

Сейчас 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.

Ранее Денисова заявила, что число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 260 человек.

Напомним, в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Крым Денисова
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине