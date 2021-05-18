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Кулеба призвал международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар

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Вторник 18 мая 2021 11:00
Кулеба призвал международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Международное сообщество должно признать депортацию крымских татар с полуострова Крым геноцидом. Ее проводила советская власть в 1944 году.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он напомнил, что МИД системно работает над признанием этого преступления сталинского режима.

"И поэтому сегодня я пользуюсь этой возможностью, чтобы в очередной раз обратиться к международному сообществу с призывом осудить это преступление тоталитарного режима и признать депортацию тем, чем она на самом деле была - геноцидом крымскотатарского народа", - сказал глава украинской дипломатии.

Как известно, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского союза было депортировано 191 044 крымских татар, а по данным самопереписи, проведенной Национальным движением крымских татар, - более 423 тысяч. Во время выселения и в первые годы после него погибло от 27% до 46,2 % депортированных, согласно официальным данным НКВД.

Напомним, сегодня Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам. Из них 78 отбывают наказание на территории РФ.

Ранее в ОП заявили, что в случае деоккупации Крыма Украина не будет насильно депортировать россиян, которые там живут.

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