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Украина и Чехия усилят сотрудничество над развитием сети индустриальных парков, - Чернышов

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Киев, Вторник 31 августа 2021 20:04
Украина и Чехия усилят сотрудничество над развитием сети индустриальных парков, - Чернышов Фото: Алексей Чернышов на встрече с Радеком Матулой (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Наталия Гурковская

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Радеком Матулой. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в частности по развитию сети индустриальных парков в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

"Создание сети индустриальных парков определено как одно из приоритетных направлений регионального развития Украины. Они должны стать местом концентрации будущих инвестиций для нашего государства. Для этого создаются необходимые условия, среди которых, в частности, освобождение на 10 лет от налога на прибыль и возвращение к 50-70% инвестиций вкладчикам. В общем имеем амбициозную цель создать такой парк в каждой области Украины. Поэтому, со своей стороны, мы заинтересованы в обмене опытом и привлечении помощи со стороны Чехии для строительства и развития направления в нашей стране", - подчеркнул Алексей Чернышов.

В то же время Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула отметил, что Чехия является надежным партнером Украины.

"Чехия поддерживает Украину во всех важных вопросах для вашей страны, в том числе и в части реализации реформ. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества и будем прилагать усилия на всех уровнях для того, чтобы стимулировать региональное развитие, в том числе и в направлении развития сети индустриальных парков в Украине", - подчеркнул Радек Матула.

Отметим, проект "Индустриальные парки" в этом году добавлен в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В 2021 году правительством запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры еще четырех индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном и Префектом Французской Республики Эриком Фреселинаром. Стороны обсудили сотрудничество по обмену опытом в части внедрения института префектов.

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