Україна та Чехія посилять співпрацю над розвитком мережі індустріальних парків, - Чернишов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою. Сторони обговорили питання співпраці двох країн, зокрема щодо розбудови мережі індустріальних парків в Україні .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра в Facebook.

"Розбудову мережі індустріальних парків визначено як один із пріоритетних напрямів регіонального розвитку України. Вони мають стати місцем концентрації майбутніх інвестицій для нашої держави. Для цього створюються необхідні умови, серед яких, зокрема, звільнення на 10 років від податку на прибуток та повернення до 50-70% інвестицій вкладникам. Загалом маємо амбітну мету створити такий парк у кожній області України. Тому, зі свого боку, ми зацікавлені в обміні досвідом і залученні допомоги з боку Чехії для будівництва і розвитку напряму в нашій державі", - наголосив Олексій Чернишов.

Водночас Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула зазначив, що Чехія є надійним партнером України.

"Чехія підтримує Україну в усіх важливих питаннях для вашої країни, зокрема, і в частині реалізації реформ. Ми зацікавлені у подальшому розвитку нашої співпраці і будемо докладати зусиль на всіх рівнях задля того, аби стимулювати регіональний розвиток, у тому числі і в напрямі розбудови мережі індустріальних парків в Україні", - підкреслив Радек Матула.

Зазначимо, проєкт "Індустріальні парки" цьогоріч доданий до програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". У 2021 році Урядом заплановані інвестиції у розбудову інфраструктури ще чотирьох індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн.