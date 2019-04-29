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Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими

Новости » Политика    29.04.2019 - 19:09
Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими
Фото: встреча представителей Нацполіції и полиции Чехии в Праге (npu.gov.ua)

Стороны будут сотрудничать в ряде сфер борьбы с преступностью

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и заместитель главы полиции Чешской Республики Ярослав Вілд подписали меморандум о взаимопонимании между полицейскими двух государств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Как отмечается, стороны будут сотрудничать в ряде сфер борьбы с преступностью.

Двусторонняя встреча состоялась в Праге.

"Участники встречи обсудили сотрудничество в ряде сфер противодействия преступности. В частности, речь шла о поиск, выявление и документирование преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми. Также речь шла о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием, проявлениями транснациональной преступности", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что президент Чешской республики Милош Земан заявил, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации способны урегулировать конфликт в стране.

Ранее Милош Земан заявил, что Чехия поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, а также намерение стать членом Совета безопасности ООН.

Отметим, что 73-летний Земан неоднократно высказывался за отмену санкций Евросоюза против России.

 

 

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