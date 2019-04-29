Україна і Чехія підписали меморандум про співпрацю між поліцейськими

Фото: зустріч представників Нацполіції та поліції Чехії у Празі (npu.gov.ua)

Сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та заступник очільника поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд підписали меморандум про взаєморозуміння між поліцейськими двох держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю.

Двостороння зустріч відбулася в Празі.

"Учасники зустрічі обговорили співпрацю у низці сфер протидії злочинності. Зокрема, мова йшла про пошук, виявлення та документування злочинів, пов’язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Також йшлося про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що президент Чеської республіки Мілош Земан заявив, що зміни до Конституції України в частині децентралізації здатні врегулювати конфлікт в країні.

Раніше Мілош Земан заявив, що Чехія підтримує євроінтеграційні прагнення України, а також намір стати членом Ради безпеки ООН.

Зазначимо, що 73-річний Земан неодноразово висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.