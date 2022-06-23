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Украина быстро возьмется за “домашнее задание” по вступлению в ЕС, - глава Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина, Молдова и Грузия быстро возьмутся за реформы и выполнят "домашнее задание" по вступлению в ЕС,

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она убеждена, что решение по статусу кандидата укрепит Украину и ЕС перед лицом российской агрессии.

"Не может быть лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти смутные времена. Я глубоко убеждена, что наше решение, которое мы приняли сегодня, укрепляет всех нас. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российской агрессии", - заявила он.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС сплочен и силен перед лицом внешних угроз.

Напомним, Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение лидеров ЕС и заявил, что Украина ждала статус кандидата на вступление "120 дней и 30 лет".

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз немедленно запускает процедуру подготовки интеграции Украины.

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Вступление в ЕС