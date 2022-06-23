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Україна швидко візьметься за "домашнє завдання" зі вступу до ЄС, - глава Єврокомісії

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна, Молдова та Грузія швидко візьмуться за реформи і виконають "домашнє завдання" щодо вступу в ЄС,

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона переконана, що рішення щодо статусу кандидата зміцнить Україну та ЄС перед лицем російської агресії.

"Не може бути кращої ознаки надії для громадян України, Молдови та Грузії в ці смутні часи. Я глибоко переконана, що наше рішення, яке ми прийняли сьогодні, зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед обличчям російської агресії", - заявила він.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС згуртований і сильний перед обличчям зовнішніх загроз.

Нагадавши, Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Дане рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі 23 червня.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС і заявив, що Україна чекала статус кандидата на вступ "120 днів і 30 років".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.

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