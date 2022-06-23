Україна швидко візьметься за "домашнє завдання" зі вступу до ЄС, - глава Єврокомісії

Вона переконана, що рішення щодо статусу кандидата зміцнить Україну та ЄС перед лицем російської агресії.

"Не може бути кращої ознаки надії для громадян України, Молдови та Грузії в ці смутні часи. Я глибоко переконана, що наше рішення, яке ми прийняли сьогодні, зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед обличчям російської агресії", - заявила він.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС згуртований і сильний перед обличчям зовнішніх загроз.

Нагадавши, Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Дане рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі 23 червня.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС і заявив, що Україна чекала статус кандидата на вступ "120 днів і 30 років".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.