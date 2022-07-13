Украина будет очень жестко реагировать на признание КНДР псевдореспублик, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил президент в своем обращении .

"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал он.

По словам президента, Украина будет очень жестко реагировать на такое "признание" на всех уровнях.